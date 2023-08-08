الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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"معالوت".. خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة لسنوات

منذ 9 دقائق
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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كشف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن خطته متعددة السنوات، المسماة “معالوت”، وخلال الندوة التي عرضت فيها الخطة ، تم توضيح جوهر الاسم الذي تم اختياره ليرمز إلى “عملية التسلق في صعود مستمر، خطوة بخطوة، إلى قمم ومرتفعات جديدة.”

خطة الجيش الإسرائيلي

وتحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عن عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك إيران، وغيرها، حيث قال: “الواقع الأمني يتطلب من الجيش الإسرائيلي تعزيز استعداده في مواجهة التهديد الإيراني والحلبات العديدة”.

وأضاف: “سيتناول البرنامج رفع القدرات في جمع المعلومات الاستخبارية والدفاع والهجوم (..) بالإضافة إلى ذلك سيتم التركيز على المناورة وحماية الحدود، حيث سيعمل الجيش الإسرائيلي على تدريب قواته بشكل أفضل وتعزيز استعداده للمناورة في إطار التعاون بين مختلف الأذرع”.

ووفق هاليفي، سيعمل الجيش الإسرائيلي أيضا على تعزيز القيادة الشابة، وتقوية الشعور بالمسؤولية والعمل على إيجاد رأس المال البشري بشكل فعال.

وبحسب هاليفي، ستتناول الخطة تحسين التنظيم العسكري على جميع مكوناته، من أجل تعزيز أداء الجيش في مختلف المجالات.

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