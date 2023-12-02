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معايير أمريكية جديدة بهدف تخفيض انبعاثات الميثان

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2023 1:47 مساءً

انبعاثات غاز الميثان - تعبيرية

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أعلنت الولايات المتحدة، السبت، معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز، بعد جهود استغرقت أكثر من عامين، وهي خطوة أساسية للوفاء بالتزاماتها في ما يخصّ هذا الغاز الضار.

وأصدرت الإعلان الوكالة الأميركية لحماية البيئة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.

وتشغل مسألة غاز الميثان، المسؤول الأكبر عن التغيّر المناخي بعد ثاني أكسيد الكربون، حيزًا كبيرًا في المؤتمر هذا العام. وتنظّم الصين والولايات المتحدة والإمارات السبت قمة مشتركة حول الميثان وغازات الدفيئة الأخرى إلى جانب ثاني أكسيد الكربون.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة في 2021 و2022، عن معايير مقترحة في هذا الصدد. ثم تلقت الوكالة الأميركية لحماية البيئة “أكثر من مليون” تعليق عام، وقالت إنها تشاورت مع عدد كبير من الفاعلين.

وستسمح المعايير النهائية التي أعلنت السبت، بتقليص انبعاثات الميثان بـ58 مليون طن بين 2024 و2038، بحسب الوكالة. وتعادل هذه الكمية 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما “يوازي تقريبا” انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة الأميركي عام 2021.

وأُمهلت الولايات الأميركية المختلفة عامين لتقدم لوكالة حماية البيئة خططها لتخفيض هذه الانبعاثات.

في المجمل، ستُخفّض انبعاثات الميثان من القطاع المتوقعة لعام 2038 بدون اتخاذ أي إجراء، بنسبة 80 بالمئة بفضل المعايير الجديدة، حسب تقديرات الوكالة الأميركية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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