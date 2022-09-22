الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معايير مزدوجة.. احتجاجات إيران تفضح رئيسي بالأمم المتحدة

منذ ساعة واحدة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

A A A
طباعة المقال

سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية الضوء على ما اعتبرته تناقضا واضحا في موقف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تجاهل أمام العالم الاحتجاجات التي تضرب بلاده منذ 6 أيام وتقوم السلطات بقمعها، وهاجم في المقابل ”المعايير المزدوجة“ للغرب.

وقالت الصحيفة إنه ”في الوقت الذي قتلت فيه السلطات 7 أشخاص وأصابت مئات آخرين، وفق جماعات إيرانية عدة، أصر رئيسي على أن بلاده (نموذج للعدالة وحقوق الإنسان)“، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات رئيسي، لم تشر إلى الاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام، فيما استخدم المنصة الدولية لانتقاد الولايات المتحدة والدول الغربية التي تواصل العقوبات ضد إيران.

وقال رئيسي، المتهم وفقا للصحيفة الأمريكية بـ“ارتكاب جرائم ضد الإنسانية“ من قبل منظمة العفو الدولية و“هيومن رايتس ووتش“ لدوره في إعدام 5 آلاف سجين سياسي في الثمانينيات ”نحن مدافعون عن الكفاح ضد الظلم“.

وفيما يتعلق بالمفاوضات المتوقفة لتجديد الاتفاق النووي الإيراني الذي يعود لعام 2015، كرر رئيسي، الحاجة إلى ضمانات من واشنطن بأنها لن تخرج من الصفقة من جانب واحد كما فعلت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أن مجموعات من الإيرانيين وأعضاء مجموعات معارضة مختلفة في المنفى نظموا خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجات ضد رئيسي.

    المزيد من أخبار العالم

    حدود روسيا وجورجيا
    زحمة خانقة على حدود روسيا بعد نفاد تذاكر الطيران عقب التعبئة
    الأسهم اليابانية- تعبيرية
    الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في شهرين
    مؤشر زلزال
    زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب غرب المكسيك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الجيش اللبناني
    خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
    فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
    الرجل المتهم بمحاولة الخطف
    فيديو.. محاولة خطف فاشلة لطفل في منطقة الجناح