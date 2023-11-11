معبر رفح يفتح أبوابه يوم الأحد لحاملي جوازات السفر الأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، يوم السبت، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر يوم الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت يوم الجمعة.

ونقلت رويترز عن المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.

وكانت قد أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لظروف أمنية.

وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق الأربعاء بسبب “ظروف أمنية”، من دون أن يحدد طبيعتها.

وأضاف أن “التوقعات الأميركية هي أنه بمجرد إنهاء الظروف الأمنية سيفتح معبر رفح على فترات منتظمة”.