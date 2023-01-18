معدات عسكرية أمريكية مخزنة بإسرائيل في طريقها لأوكرانيا

مع تواصل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الولايات المتحدة تستخدم مخزوناتها الكبيرة في إسرائيل لإمداد أوكرانيا بقذائف المدفعية.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن نحو نصف القذائف الـ300 ألف المخصصة لأوكرانيا تم شحنها لأوروبا، وسوف يتم تسليمها في النهاية من خلال بولندا.

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم نقل المعدات المخزنة في إسرائيل للقوات الأمريكية منذ بضعة أسابيع بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل “أعربت في البداية عن مخاوفها” من إمكانية أن تسوء العلاقات مع موسكو إذا بدا أنها مشاركة في تسليح أوكرانيا.

وكانت إسرائيل قد رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل أسبابها الأمنية.

ووفقا لتقرير الصحيفة، يعود مخزون الذخيرة الأمريكية في إسرائيل إلى حرب 1973، عندما نقلت أمريكا معدات عسكرية جوا إلى إسرائيل. وبعد الحرب، تمت إقامة مخازن حرب في إسرائيل لاستخدامها في حال اندلاع أزمة بالمستقبل.

وأضاف التقرير أن إسرائيل استخدمت المخزون في عمليات ضد حزب الله اللبناني عام 2006 وضد حركة حماس في قطاع غزة عام 2014، حيث تقوم أمريكا بإعادة ملء المخزون بصورة مستدامة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الإسرائيلي على تقرير صحيفة نيويورك تايمز. ومن المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم في أول زيارة له منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها.