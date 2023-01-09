الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
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معدل البطالة في منطقة اليورو دون تغيير

منذ 5 دقائق
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو لم يتغير في نوفمبر تشرين الثاني وظل عند مستوى منخفض قياسي كما هو متوقع، إذ تراجع عدد العاطلين عن العمل قليلا.

وأضاف أن معدل البطالة في الدول العشرين التي تتعامل باليورو بلغ 6.5 بالمئة من قوة العمل في نوفمبر تشرين الثاني وهي نفس النسبة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول وتتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 10.849 مليون شخص في نوفمبر تشرين الثاني من 10.851 مليون شخص في أكتوبر تشرين الأول في مؤشر على أن سوق العمل لا تزال آخذة في التشديد رغم توقعات الاقتصاديين بركود فني من الربع الأخير من 2022.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2022، لكنها ظلت في النطاق السلبي، وهو ما يعكس وضعا اقتصاديا صعبا.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 17.5 في يناير كانون الثاني من سالب 21 في ديسمبر كانون الأول، متجاوزا توقعات المحللين لقراءة عند سالب 18.

ارتفع مؤشر التوقعات إلى سالب 15.8 من سالب 22 في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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