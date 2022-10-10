معدل التضخم في مصر سجل أعلى مستوياته في 4 سنوات

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأسرع قليلا من المتوقع إلى 15 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليسجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

ووفقا لبيانات الجهاز، ارتفع التضخم السنوي من 14.6 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 عندما بلغ 15.7 بالمئة.

وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 18 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، وفق بيان للبنك المركزي، مقارنة مع 16.7 في أغسطس آب.

وتوقع تسعة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم إلى 14.7 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 17 بالمئة.

وقالت نعيم للسمسرة في رسالة إن التضخم ارتفع نتيجة زيادة الأسعار بأعلى من المتوقع على أساس شهري بواقع 1.6 بالمئة في سبتمبر أيلول مدفوعة بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية والتبغ.

ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو حزيران إنه يتوقع ارتفاع التضخم ليتجاوز المستهدف في الربع الرابع قبل أن تعاود معدلاته الانخفاض تدريجيا فيما بعد.