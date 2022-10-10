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معدّل البطالة في تركيا ينخفض إلى 9.6% في آب

منذ 45 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

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أظهرت بيانات الاثنين 10 تشرين الأول أنّ معدل البطالة في تركيا انخفض 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6 بالمئة في آب، بينما انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميًا إلى 19.8 بالمئة.

واتخذ معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة، والذي بلغ 22.4 بالمئة في تموز، اتجاهًا نزوليًا بعدما بلغ ذروته عند 29.6 بالمئة في يناير كانون الثاني 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه تم تعديل معدل البطالة لتموز إلى 10.0 بالمئة من 10.1 بالمئة.

وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس آب 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 53.0 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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