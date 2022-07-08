معدّل الجريمة في نيويورك يسجّل ارتفاعًا بنسبة 31%

تشهد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الجرائم الناتجة عن تفلت السلاح، ففي الأسابيع الماضية قُتل عشرات الأشخاص في حوادث إطلاق نار عشوائي. غير أن القتل ليس الجريمة الوحيدة المنتشرة، حيث تسجّل نيويورك ارتفاعًا في نسب السرقة والسطو أيضًا.

في هذا السياق، أفادت شرطة مدينة نيويورك الأميركية، بأن نسبة الجرائم ارتفعت بنسبة 31% خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن الشرطة إحصاءات كشفت عن ارتفاع معدلات جرائم السرقة الكبرى بنسبة 41%، وكذلك ارتفاع معدلات السرقة التقليدية بنسبة 36.1%، وارتفاع معدلات السطو على المنازل والمؤسسات بنسبة 33.8%.

الى ذلك، أشارت الشرطة إلى ارتفاع مؤشر الجريمة بشكل عام بنسبة 31.1% مقارنة بحزيران2021، حيث شهد الشهر الماضي ارتكاب 26 جريمة قتل، فيما انخفضت حوادث إطلاق النار بنسبة 24.2% في حزيران.

في السياق عينه، كشفت الشرطة عن أنها صادرت أكثر من 3700 بندقية حتى وقتنا هذا، كما نفذت 355 عملية اعتقال بتهمة حيازة السلاح في حزيران 2022 ليرتفع العدد الإجمالي للأشهر الستة من العام على مستوى المدينة إلى 2381، بزيادة قدرها 4% عن 2290 عملية اعتقال للسلاح في النصف الأول من عام 2021.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأميركية مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بالقرب من شيكاغو في ولاية إلينوي الأميركية.

هذا ونشر موقع “شيكاغو صن تايمز” المحلي، أن السلطات التنفيذية في المنطقة أعلنت مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين بعدما أطلق مسلح النار على مسيرة للاحتفال بعيد الاستقلال في هايلاند بارك، بعد بدايتها بعشر دقائق فقط.