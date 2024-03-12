الأربعاء 3 رمضان 1445 ﻫ - 13 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معركة الرئاسة الأمريكية.. بايدن يقتنص ترشيح الحزب الديمقراطي

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

فاز الرئيس جو بايدن بعدد كاف من أصوات المندوبين (الثلاثاء 12-3-2024) ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة مع الرئيس السابق دونالد ترامب فيما ستكون أول مواجهة للمرة الثانية على التوالي في لانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ نحو 70 عاما.

وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.

ومن المتوقع أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في وقت لاحق اليوم، إذ تجري أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.

والنتيجة محددة سلفا بشكل أساسي، بعد أن أنهى آخر منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حملتها الرئاسية بعد أداء ترامب المهيمن الأسبوع الماضي، عندما فاز في 14 من أصل 15 انتخابات على مستوى الولاية.

    المزيد من أخبار العالم

    شاحنات تحتوي على مساعدات إنسانية من منظمة الأغذية العالمية (WFP)
    الأمم المتحدة تستخدم طريقا عسكريا إسرائيليا للوصول إلى شمال غزة
    آثار القصف الإسرائيلي على رفح جنوب غزة
    مقترح أمريكي جديد لهدنة ستة أسابيع في غزة.. إليكم التفاصيل
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أردوغان يحذر من مد الصراع الأوكراني إلى حلف شمال الأطلسي

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. ضربتها بوحشية حتى فقدت الوعي
    رامز جلال من برنامجه الرمضاني
    فيديو.. "رامز جاب من الآخر" ترند قبل عرض أولى حلقاته
    صورة من موقع الاستهداف في بعلبك
    بالفيديو.. لحظة استهداف دورس بغارة إسرائيلية