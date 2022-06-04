معركة الشرق.. أوكرانيا تصدّ التقدم الروسي في مدينة سيفيرودونيتسك

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسي للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية، وذلك مع احتدام عمليات القتال.

وقال “سيرجي جايداي”، حاكم إقليم لوغانسك ، للتلفزيون الوطني يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية استعادت 20 في المئة من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك.

وأضاف أنه “ليس من الواقعي” سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية.

الى ذلك، أشار الى أنه “بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون (هاربين)”.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني السبت أن روسيا عززت قواتها واستخدمت المدفعية لشن “عمليات هجومية” في المدينة، لافتًا الى أن القوات الروسية تراجعت بعد محاولات فاشلة للتقدم في بلدة باخموت القريبة وقطعت الوصول إلى سيفيرودونتسك.

وصادف يوم الجمعة مرور مئة يوم على اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقتل عشرات الآلاف وفر الملايين من ديارهم واضطرب الاقتصاد العالمي منذ طرد القوات الروسية من كييف في الأسابيع الأولى من الصراع.

الى ذلك، نفى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” منع موسكو من تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وألقى باللوم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على الغرب.

وقال للتلفزيون الوطني: “نشهد الآن محاولات لنقل المسؤولية عما يحدث في سوق الغذاء العالمي والمشاكل الناشئة في هذه السوق إلى روسيا”.

وأضاف أن أفضل حل هو رفع العقوبات الغربية عن روسيا البيضاء حليفة روسيا وقيام أوكرانيا بتصدير الحبوب عبر تلك الدولة.

ويعول المسؤولون الأوكرانيون على أنظمة الصواريخ الغربية المتطورة لتوجيه دفة الحرب لصالحهم، وبدأت القوات الأوكرانية بالفعل في التدريب عليها.