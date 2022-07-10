معركة الشرق مستمرة.. 6 قتلى في هجمات صاروخية على دونيتسك

تواصل القوات الروسية هجماتها على مناطق شرق أوكرانيا، حيث ركّزت روسيا عملياتها العسكرية بهدف إحكام سيطرتها على إقليم دونباس، بعد فشلها في تحقيق أهدافها في العاصمة كييف.

في هذا الاطار، أعلن حاكم منطقة دونيتسك أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 30 شخصا محاصرين، بعدما أصابت صواريخ أوراجان روسية مبنى سكنيًا مؤلفا من خمسة طوابق في المنطقة مما أدى إلى انهيار المبنى.

وقال الحاكم “بافلو كيريلينكو” على تيليجرام، إن الهجوم وقع مساء السبت 9 تموز في بلدة تشاسيف يار.

وأضاف أنه تأكّد مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة، وأنه وفقا لمعلومات واردة من السكان من المحتمل أن يكون ما لا يقل عن 34 شخصًا محاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، حذّر حاكم إقليم لوغانسك التابع لسلطة كييف “سيرهي غايداي” من خطورة القصف الروسي المستمر على المدينة وما حولها في الشرق الأوكراني.

وقال غايداي إن القوات الروسية “تنجح في صنع جحيم حقيقي”، في قلب المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا، على الرغم من التقارير التي أفادت بتوقفها العملياتي، فيما حثت الحكومة الأوكرانية الناس في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب على “الإخلاء بكل الوسائل الممكنة”.

والأسبوع الماضي، استولت روسيا على آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك، مدينة ليسيتشانسك. وتوقع محللون أن تستغرق قوات موسكو على الأرجح وقتًا لإعادة تسليحها وإعادة تجميع صفوفها.

وفي هذا الصدد، قال غايداي: “حتى الآن، لم يعلن العدو أي وقف عملياتي. إنه ما زال يهاجم ويقصف أراضينا بنفس الشدة كما في السابق”.