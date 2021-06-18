معركة بالرصاص بين عصابتين داخل سجن في هندوراس!

دارت معركة بالأسلحة النارية داخل سجن “لا تولفا” في هندوراس بين أفراد من عصابة “باريو 18” وآخرين من عصابة “مارا سالفاتروتشا” (إم إس-13)، ما اسفر عن مقتل 5 سجناء على الأقل واصابة 15 آخرون.

وقال يوري مورا المتحدث باسم النيابة العامة إن “أجهزة النائب العام أبلغتنا بأن هناك ما لا يقل عن خمسة قتلى، لكن لا هم ولا شرطة الأدلة الجنائية تمكنوا من دخول السجن حتى الآن لأن الحادث لا يزال مستمرا”.

وأوضح أن “الأمن لم يستتب بعد للدخول لإجراء عمليات تفتيش”، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات أرسلت وحدات من الشرطة والجيش لإسناد حراس السجن الواقع على بعد حوالي 40 كلم شرق العاصمة تيغوسيغالبا.

من جهته نشر مستشفى إسكويلا الحكومي في العاصمة قائمة بأسماء 15 شخصا أصيبوا بطلقات نارية في السجن ونقلتهم إليه سيارات الإسعاف.

وفقا لوسائل إعلام محلية فقد احتشد المئات من أقارب السجناء في المستشفى وأمام السجن في محاولة منهم لتسقط أخبار أقاربهم.

عصابتا “باريو 18″ و”إم إس-13” المتنافستان تسيطران على أحياء عديدة في ضواحي مدن رئيسية في هندوراس، بالإضافة إلى مناطق ريفية واسعة، وتدور بينهما حرب شعواء بسبب محاولة كل منهما مد نفوذها إلى منطقة العصابة الأخرى.

وتنخرط هاتان العصابتان في عمليات إجرامية تشمل تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بها وسرقة السيارات وغيرها من الجرائم، وفقا لمصادر في الشرطة، وذلك بحسب “أ ف ب”