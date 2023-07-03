معركة جنين مستمرة.. والجيش الإسرائيلي يستعد للبدء بالمرحلة الثانية

فيما لاتزال الاوضاع الامنية غير مستقرة في مخيم جنين على وقع العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل ليل الأحد 2\7\2023، هذا وأكدت تل أبيب، الاثنين، على أن العملية مستمرة وليست محددة بجدول زمني رغم كل الوساطات، أفادت المعلومة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للبدء بالمرحلة الثانية.

كما تابع أن انفجارات دوت داخل المخيم بسبب عبوات ناسفة، وسط اشتباكات اندلعت في عدة نقاط.

وأكد وجود دعوات للخروج في مظاهرات في الضفة الغربية احتجاجاً على ما يجري في المخيم.

أتى ذلك بينما أعلنت إسرائيل أن القوات الجوية تساند القوات على الأرض في مخيم جنين، وأضافت أن مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل الآن في المخيم.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستستهدف كل المناطق التي يصدر منها خطر على أمن إسرائيل، مضيفاً أن مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل الآن في قلب مخيم جنين.

كما قال إن جنين في الأشهر الأخيرة تحولت إلى ملجأ “للإرهابيين”، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع حدا لهذا الأمر.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العملية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها مستمرة حتى تحقق أهدافها وهي ضرب البنية التحتية للفصائل الفلسطينية التي تتخذ من جنين مركزاً لها.