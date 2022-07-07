معركة دونباس.. البنتاغون يكشف آخر التطورات ويشير إلى "الاستحقاق الأهم"

رغم إلعان مرسكو فرض سيطرتها على عدة مناطق في شرق أوكرانيا، قال البنتاغون إن الأيام المقبلة ستختبر قدرة الجيش الروسي في الاحتفاظ بالأماكن التي أعلن سيطرته عليها، مشيرا إلى أن المشاكل التي كانت تتعرض لها قوات موسكو في الأيام الأولى من الحرب على أوكرانيا لا تزال متجسدة حاليا.

وكشف مسؤول رفيع في البنتاغون، الخميس، أن الروس “يواصلون تحقيق التقدم في المعارك في دونباس، ولكن الاستحقاق الأهم هو قدرتهم على الحفاظ على المناطق التي سيطروا عليها وأن هذا ما سيظهر في الأيام القليلة المقبلة”.

وأكد المسؤول أن “القوات الروسية لا تزال تعاني من سوء التنظيم والمشاكل اللوجستية التي واجهتها في جبهات أخرى منذ بداية الحرب”.

وشهد إقليم دونباس بمنطقتيه، لوهانسك ودونيتسك، معارك محتدمة خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تباهى بما أسماه “انتصارا” في لوهانسك إلا أن السلطات الأوكرانية أكدت أن القوات الروسية لم تحظ بسيطرة على كامل المنطقة.

وذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية في تحديثه، صباح الخميس، أن مدنا وقرى في سبع مناطق أوكرانية تعرضت للقصف في اليوم الماضي، ووقعت معظم الوفيات المدنية في مقاطعة دونيتسك، حيث القتال مستمر. وأشار المكتب الرئاسي إلى أن سبعة مدنيين قتلوا هناك بينهم طفل.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشر مدن وقرى تعرضت للقصف في دونيتسك، ودُمر 35 مبنى، بما في ذلك مدرسة وكلية مهنية ومستشفى.

وحارب الانفصاليون الموالون لروسيا القوات الأوكرانية وسيطروا على جزء كبير من دونباس طوال ثماني سنوات، واعترف بوتين، بشكل أحادي باستقلال “جمهوريتي” دونيتسك ولوهانسك، قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.