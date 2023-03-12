معركة دونباس.. مقتل عدد كبير من الجنود الروس والأوكرانيين

أعلنت أوكرانيا وروسيا، الأحد، سقوط عدد كبير من القتلى في إقليم دونباس بأوكرانيا الذي يمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية وهو التقدم الذي يسير بوتيرة بطيئة منذ فترة طويلة.

وتتركز معظم المعارك في شرق أوكرانيا بمدينة باخموت التي تدمر معظمها جراء الهجمات والقصف الروسي المستمر منذ أكثر من عام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب مدينة باخموت.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية المصورة “في أقل من أسبوع، بدءا من السادس من مارس آذار، تمكنا من قتل أكثر من 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده. تكبدت روسيا خسائر لا يمكن تعويضها هناك بالقرب من باخموت”.

وأضاف أن 1500 جندي روسي أصيبوا أيضا بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما دُمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من عشرة مستودعات ذخيرة روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي تشكل مع لوجانسك منطقة دونباس.

وأضافت أن القوات قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة “على صعيد دونيتسك… قُتل أكثر من 220 جنديا أوكرانيا وجرى تدمير مركبة مشاة قتالية وثلاث مدرعات قتالية وسبع مركبات إضافة إلى (مدفع) هاوتزر من طراز دي-30 خلال اليوم”.

وقالت أوكرانيا أمس السبت إن أكثر من 500 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في غضون 24 ساعة في معركة للسيطرة على مدينة باخموت.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة الأعداد التي يعلنها كل جانب.

وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لشركة فاجنر الخاصة، التي تدير مجموعات من المرتزقة، على منطقة في الجزء الشرقي من المدينة ومشارفها من جهتي الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن في حصارها بالكامل.

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث ثغرة في الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة في سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، وهي هدف كبير في الحرب.