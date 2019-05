فيديو وصور.. صحيفة: معركة كبرى على وشك الاندلاع في الخليج

حذرت صحيفة إسرائيلية من معركة كبرى على وشك الاندلاع في الخليج، قالت إن شرارتها الأولى يمكن أن تندلع في العراق، وأنها ستكون أكثر تكلفة وعنفا من حربي الخليج الأولى والثانية.

وتتجه إيران وأمريكا نحو تصعيد متواصل، خاصة بعدما أعلنت واشنطن إرسال حاملات الطائرات “أبراهام لنكولن” إلى الخليج، ردا على تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم السبت 11 مايو / آيار، إن الوضع يتجه إلى التصعيد بين أمريكا وإيران في الخليج، مشيرة إلى سيطرة الصقور على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Iran is laying trip-wires for a violent, costly escalation. America’s response will be determined by a besieged president, an administration led by anti-Iran hawks and a preoccupied Congress | Opinionhttps://t.co/Uu8SO3W5VA — Haaretz.com (@haaretzcom) May 8, 2019

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، إلى الخليج لحماية مصالحها ومواجهة تهديد إيراني محتمل، في ذات الوقت الذي تقول فيه إيران إن جيشها في أهبة الاستعداد.

وتقول الصحيفة، إن أمريكا وإيران أصبحتا على حافة المواجهة في الخليج، مشيرة إلى وجود قوات موالية لإيران في سوريا والعراق، يمكن أن تنفذ هجمات استباقية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وأضافت: “يمكن أن تجر تلك الهجمات الجيش الأمريكي إلى حرب شاملة مع إيران في الخليج”.

John Bolton is the single greatest threat to peace and security in America today. My latest in The American Conservative. https://t.co/9BOJ2VumPu — Scott Ritter (@RealScottRitter) May 10, 2019

ويستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة تعتمد على استراتيجية الردع ضد إيران، خاصة بعدما أشارت تقارير استخباراتية إلى أن قوات موالية لإيران في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة، بحسب الصحيفة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، تحدث الأحد الماضي 5 مايو، عن أن إرسال حاملة الطائرات والقاذفات الاستراتيجية، ليس سعيا للحرب، وإنما استعدادا للرد على أي هجمات محتملة من قوات عسكرية موالية لإيران في المنطقة.

وفي تصريح آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء 7 مايو، إن التصعيد أصبح محتملا، وواشنطن تدرس كل الردود الممكنة، سواء من الناحية الأمنية، أو حتى من الناحية السياسية.

وتقول الصحيفة، إن طبول الحرب تدق في الخليج، وأن سيناريو المواجهة يمكن أن تقودها إيران، إذا تم منعها من تصدير نفطها بصورة كاملة، مشيرة إلى أن القوات الموالية لها يمكن أن تبدأ بتنفيذ الهجمة الأولى ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، خاصة في العراق.

America and Iran are on a collision course. To stop tensions from escalating further, they should restart negotiations. Our cover this week https://t.co/CMmMMq7QKi pic.twitter.com/Qq5XLgMbo7 — The Economist (@TheEconomist) May 9, 2019

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا انطلقت شرارة الحرب بين أمريكا وإيران، فإنها تكلفتها ستكون باهظة، وستكون حرب كبيرة جدا، ويمكن أن تتسع بسرعة لتكون أكثر عنفا من حربي الخليج الأولى والثانية.

وتمتلك إيران قوة عسكرية كبيرة، وجيش يتجاوز تعداده 550 ألف جندي، إضافة إلى تعداد سكانها الذي يتجاوز 80 مليون نسمة، وإضافة إلى ذلك فإن الجيش الإيراني يمتلك ترسانة صاروخية ضخمة، وعشرات السفن الصغيرة، التي تمثل واحدة من أكبر التهديدات العسكرية للقوات الأمريكية في الخليج.

Bombing Iran would drive its nuclear programme underground. A permanent solution will only come from renewed negotiation https://t.co/ycssFTxzW7 — The Economist (@TheEconomist) May 10, 2019

وتحدثت الصحيفة عن امتلاك إيران نفوذا واسعا في المنطقة يمتد من طهران إلى بغداد ودمشق، وامتلاكها ممرات استراتيجية للوصول إلى البحر المتوسط عبر لبنان.

المصدر: سبوتنيك