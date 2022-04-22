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آخر معقل للمقاومة الأوكرانية.. لماذا تحاصر روسيا مصنع “آزوف ستال”؟

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 10:10 صباحًا
منشأة آزوف ستال الأوكرانية تمتد على 10 كم مربع بمدينة ماريوبول الساحلية، Getty
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ذكر تقرير عسكري بريطاني اليوم الجمعة أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاصرة مصنع آزوفستال للصلب في أوكرانيا يشير على الأرجح إلى رغبته في السيطرة على المقاومة في ماريوبول.

وأضاف التقرير: “من المرجح أن يسفر هجوم بري شامل تشنه روسيا على المصنع عن ضحايا روسية كبيرة، وهو ما يقلل كفاءتهم القتالية بشكل عام”.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر بأن القصف الثقيل استمر في دونباس في شرق البلاد إذ تسعى روسيا إلى التوغل أكثر نحو التجمعات السكنية التي تشمل كراسني ليمان وبارفينكوف وليمان وبوباسنا.

أكبر مصانع التعدين في أوروبا

وتعتبر مصانع أزوف ستال للحديد والصلب، التي أنشأها الاتحاد السوفييتي في ثلاثينيات القرن الماضي وأعيد بناؤها بعد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، واحدة من أكبر مصانع التعدين في أوروبا. إذ كانت تضخ أكثر من 4 ملايين طن من الصلب الخام سنوياً، توفر سبل العيش لعشرات الآلاف من الناس.

لكنه أصبح اليوم ملاذاً لآلاف المواطنين الأوكران، وبات في اللحظة الراهنة آخر معقل للمقاومة الأوكرانية يحمي المدينة من السقوط.

“أزوف ستال هو أوكرانيا”

في منتصف آذار الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة أزوف ستال، إنور تسكيتيشفيلي، إن القتال والاستهداف المباشر للمصنع يعني إغلاق الموقع لأول مرة منذ الاحتلال الألماني.

لكنه مع ذلك شدد في تصريحات نشرها عبر مقطع فيديو على الإنترنت حينها قائلاً: “سنعود إلى المدينة ونعيد بناء المشروع ونحييه”.

وأوضح: “سننتصر ونحقق المجد لأوكرانيا بالطريقة نفسها التي لطالما تبعناها، لأن ماريوبول هي أوكرانيا”، وتابع: “أزوف ستال هو أوكرانيا”.

أغلقوا هذه المنطقة الصناعية

ورغم تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استمرار المقاومة في ماريوبول، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين النصر والسيطرة على المدينة، إذ هنأ في اجتماع في الكرملين بثه التلفزيون، وزير الدفاع والقوات الروسية “للجهود القتالية من أجل تحرير ماريوبول”، وقال إن اقتحام المنطقة الصناعية التي تضم مصنع آزوفستال للصلب غير ضروري.

وأضاف: “لا توجد حاجة لتسلق هذه السراديب والزحف تحت الأرض عبر هذه المنشآت الصناعية… أغلقوا هذه المنطقة الصناعية كي لا يتسنى ولو لذبابة دخولها”.

    المصدر :
  • رويترز
  • مواقع إلكترونية

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