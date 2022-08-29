الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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معظم أسواق الأسهم الخليجية تغلق منخفضة

منذ 37 دقيقة
سوق الاسهم السعودي

سوق الاسهم السعودي

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الواقع في 29 آب 2022 وسط توتر بين المستثمرين مع تنامي خطر المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي جلسة التداول منخفضا 1.1 بالمئة متأثرا بهبوط قدره ثلاثة بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي منخفضا 0.8 بالمئة، متضررا من هبوط قدره واحد بالمئة في سهم إعمار العقارية وانخفاض بنفس القدر في سهم بنك دبي الإسلامي.

وتخلى المؤشر القياسي للأسهم السعودية عن مكاسبه الأولية لينهي الجلسة مستقرا.

وارتفعت أسعارالنفط موسعة مكاسهبا من الأسبوع الماضي بينما ساعدت تخفيضات محتملة في إنتاج أوبك+ وصراع في ليبيا في التغطية على قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6 بالمئة مع هبوط سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير حوالي سبعة في المئة.

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