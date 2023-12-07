معظم أسواق الخليج تتراجع.. والمؤشر السعودي يُخالف الاتجاه

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، بفعل ضعف أسعار النفط، فيما خالف المؤشر السعودي هذا الاتجاه ليغلق على ارتفاع.

وتعافت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، قليلًا بعد أن هبطت نحو أربعة بالمئة الليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.3 بالمئة متأثرًا بهبوط سهم أكبر بنوك الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 بالمئة وانخفاض سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.4 بالمئة.

وواصلت سوق الأسهم في دبي تحقيق التصحيحات السعرية مع استمرار حذر المتداولين بعد فترة من الركود. وقال جورج خوري رئيس قسم التعليم والأبحاث في مجموعة سي.إف.آي المالية إن السوق قد تجد بعض الدعم بعد بدء تداول أسهم شركة تاكسي دبي.

وتابع قائلًا: “إضافة إلى ذلك، لا يزال القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يسير على مسار قوي ويمكن أن يساعد في دعم المعنويات”.

وأغلق سهم تاكسي دبي مرتفعًا 19.5 بالمئة إلى 2.21 درهم مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.85 درهم.

وفي أبو ظبي تراجع المؤشر 0.1 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.2 بالمئة متراجعًا للجلسة الخامسة على التوالي مع تراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.1 بالمئة.

وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.9 بالمئة، وهو أسوأ أسبوع له منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة.

وقال خوري إن سوق الأسهم السعودية كانت أكثر استقرارًا من نظيراتها الإقليمية وتمكنت من البقاء بالقرب من المستويات التي وصلت إليها بعد انتعاشها الأخير.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري الرئيسي 0.1 بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الأربعاء، أن من المتوقع تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني بفعل تأثير الأساس واعتدال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.