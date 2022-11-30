معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع بدعم من أسعار النفط

اختتمت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج تداولات، الأربعاء، على ارتفاع مقتفية أثر نظيراتها العالمية وأسعار النفط التي صعدت وسط آمال في تعافي الطلب من الصين، فيما تتحول الأنظار إلى الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتتبع بصفة عامة الاحتياطي فيما يخص قرارات السياسة النقدية، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لأي تشديد نقدي في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.5 بالمئة بدعم من قفزة سهم ريتال للتطوير العمراني 5.1 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 3.5 بالمئة.

كما زاد سهم أكوا باور 4.3 في المائة بعدما أعلنت الشركة توقيع اتفاقيات لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 1.1 بالمئة بعد صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 4.2 بالمئة.

وقال عبد الهادي اللعبي كبير مسؤولي التسويق في إمبوريوم كابيتال إن البورصة القطرية تواصل التعافي بعد فترة طويلة من التراجع بدعم من الاتجاه الصعودي لأسعار الغاز الطبيعي رغم التقلبات.

وأضاف “السوق تستفيد من شراكات الغاز الطبيعي التي وقعتها الحكومة”.

وتستعد ألمانيا لاستقبال تدفقات جديدة من الغاز الطبيعي المسال من قطر اعتبارا من 2026 بعدما وقعت قطر للطاقة وكونوكو فيليبس أمس الثلاثاء اتفاقيتي بيع وشراء لتصدير الغاز لمدة 15 عاما على الأقل.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة بعد ثلاث جلسات من الخسائر، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف البلاد 1.7 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 بالمئة بعد ارتفاع سهم إعمار للتطوير العقاري 2.2 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر الرئيسي في مصر على ارتفاع 0.6 بالمئة، ليواصل المكاسب التي بدأها في الجلسة السابقة، بدعم من ارتفاع سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 4.1 بالمئة وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 5.8 بالمئة.

وتواصل السوق المصرية تسجيل أحجام تداول قوية إذ يحافظ المستثمرون المحليون على توجههم الشرائي. وأشار اللعبي إلى وجود موجة بيع من جانب المستثمرين الأجانب.

وجاء أداء البورصات الأخرى كالتالي:

البحرين.. المؤشر الرئيسي أغلق على استقرار عند 1865 نقطة.

سلطنة عمان.. المؤشر الرئيسي أنهى على ثبات عند 4614 نقطة.

الكويت.. المؤشر الرئيسي ارتفع 0.8 بالمئة إلى 8492 نقطة.