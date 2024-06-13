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معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع والبورصة السعودية تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر

منذ 42 دقيقة
أسواق الخليج

أسواق الخليج

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2024، مع شعور المستثمرين بتفاؤل بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من التوقعات رغم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط بواقع 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة مع صعود سهم ألفا ظبي القابضة 3.4 بالمئة وسهم الشركة الدولية القابضة 1.2 بالمئة، وهي جزء من إمبراطورية أعمال تشمل صندوق ألتيرا للاستثمار في مجال المناخ، الذي يخضع لإشراف رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وفي الوقت نفسه، قالت شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول اليوم الخميس إنها فتحت الباب أمام جمع خمسة مليارات دولار لصندوق التحول التحفيزي (كاتاليتك ترانزيشن) الذي تدعمه الإمارات.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة العاشرة، وهي أطول سلسلة من المكاسب منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.6 بالمئة وصعد سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) ثلاثة بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع طفيف بعد خسارة في الجلسة السابقة، مع صعود سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة فيما هبط سهم شركة سالك (للتعرفة المرورية) 1.2 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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