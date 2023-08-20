الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

منذ 43 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، الأحد، على خلفية ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة رغم أن المكاسب كانت محدودة، فيما يترقب المستثمرون خطابا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستنباط مزيد من الدلائل عن موقف السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسعودية 0.4 بالمئة بقيادة ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات 1.7 بالمئة وسهم بنك الرياض 1.8 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط، وهي من المحفزات الرئيسية للأسواق المالية في الخليج، بنحو واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع إنتاج الخام الأمريكي، مما قد يزيد من شح العرض المتوقع خلال بقية هذا العام.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري 1.3 بالمئة.

سيتابع المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة بحثا عن أدلة عن توقعات أسعار الفائدة.

تميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى اتباع حركة سعر الفائدة الاتحادية، إذ ترتبط معظم العملات الإقليمية بالدولار. والدينار الكويتي فقط مربوط بسلة عملات تشمل الدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة، مع ارتفاع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، محتكرة صناعة التبغ، 2.9 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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