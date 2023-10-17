معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

ارتفع معظم أسواق الأسهم في الخليج الثلاثاء مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل غدا الأربعاء 18\10\2023 بينما تستعد لتصعيد هجومها على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أثار أزمة إنسانية في غزة ومخاوف من صراع أوسع مع إيران.

وارتفع المؤشر السعودي واحدا بالمئة، وقاد المكاسب قفزة 4.3 بالمئة لسهم شركة تأجير السيارات لومي، في حين صعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7 بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لكاما كابيتال إن البورصة السعودية انتعشت بعد فترة من الاستقرار وربما تشهد إقبالا من متعاملين يسعون للاستفادة من انخفاض الأسعار إذا ظلت المخاطر المحيطة بالتوتر الجيوسياسي محدودة.

وأضاف “مع ذلك، ربما تظل السوق معرضة لجولة أخرى من تصحيح الأسعار في مواجهة حالة عدم اليقين الحالية بالمنطقة”.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار أمس الاثنين 16\10\2023 قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر أربعة بالمئة مسجلا مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي قفز 16.6 بالمئة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 6.75 مليار دولار مع شركة تشاينا إنرجي لإنشاء مشروعين للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة الصناعية.

وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة.

كما انخفض مؤشر قطر 0.1 بالمئة.