الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

منذ 16 دقيقة
أسواق الخليج المالية

أسواق الخليج المالية

A A A
طباعة المقال

ارتفع معظم أسواق الأسهم في الخليج الثلاثاء مع استمرار الجهود لتخفيف التوتر في المنطقة، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا حذرين إزاء الوضع.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل غدا الأربعاء 18\10\2023 بينما تستعد لتصعيد هجومها على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أثار أزمة إنسانية في غزة ومخاوف من صراع أوسع مع إيران.

وارتفع المؤشر السعودي واحدا بالمئة، وقاد المكاسب قفزة 4.3 بالمئة لسهم شركة تأجير السيارات لومي، في حين صعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7 بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لكاما كابيتال إن البورصة السعودية انتعشت بعد فترة من الاستقرار وربما تشهد إقبالا من متعاملين يسعون للاستفادة من انخفاض الأسعار إذا ظلت المخاطر المحيطة بالتوتر الجيوسياسي محدودة.

وأضاف “مع ذلك، ربما تظل السوق معرضة لجولة أخرى من تصحيح الأسعار في مواجهة حالة عدم اليقين الحالية بالمنطقة”.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، بعد أن تراجعت بأكثر من دولار أمس الاثنين 16\10\2023 قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر أربعة بالمئة مسجلا مستوى قياسيا بعد مكاسب لمعظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي قفز 16.6 بالمئة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 6.75 مليار دولار مع شركة تشاينا إنرجي لإنشاء مشروعين للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة الصناعية.

وتخلى مؤشر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة.

كما انخفض مؤشر قطر 0.1 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم ايطاليا
وزير الداخلية: لا يوجد دليل ملموس على وقوع هجوم إرهابي في إيطاليا
وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون: أوروبا تشهد تصاعدا في "الإرهاب الإسلامي" وجميع الدول مهددة

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين