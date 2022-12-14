معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين باحتمال أن تتراجع البنوك المركزية الرئيسية عن تشديد سياساتها النقدية في أوائل عام 2023 خاصة بعد أن أظهرت أحدث البيانات الأمريكية تباطؤا في التضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2 بالمئة مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1 بالمئة في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.

وتتجه جميع الأنظار الآن إلى القرار الذي من المقرر أن يتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم بشأن السياسة النقدية وسط توقعات برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس عند نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.

ويربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأمريكي فيما يخص السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، ليزيد من أرباحه التي حققها في جلسته السابقة بعدما سجل أدنى مستوياته في 20 شهرا، مدفوعا بارتفاع سهم شركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 4.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة بعد سبعة أيام متتالية من الخسائر مدفوعا بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.9 بالمئة في ختام التعاملات وسط تقلب أسعار الغاز الطبيعي.

وخارج منطقة الخليج، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 4.4 بالمئة.