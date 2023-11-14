معظم أسواق الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق الثلاثاء والتي ربما توفر مؤشرا على ما إذا كان سيبدأ خفض أسعار الفائدة عالميا.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأن معظم عملاتها مرتبطة بالدولار.

ويقول رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول وصناع السياسة الآخرون إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لكبح التضخم.

وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة.

كما نزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

ومنذ نحو أسبوع تشهد بورصة أبوظبي تحركات محدودة وسط حالة من عدم اليقين. وقال مهند الطنيجي مؤسس مركز ويلث للتدريب وشركة ماتريكس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إن المؤشر الرئيسي استقر بعد تعافيه بداية الشهر.

وأضاف أنه بينما كشفت شركة أدنوك للحفر عن أرباح قوية، فإن تأثير ذلك على السوق الأكبر ظل محدودا لكنه قد يساعد في تحسن المعنويات.

وارتفع سهم أدنوك للحفر عند الإغلاق 1.7 بالمئة بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا حادا في أرباحها للربع الثالث.

ونزل مؤشر قطر 0.2 بالمئة بعد انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.8 بالمئة.

لكن المؤشر السعودي ارتفع 0.6 بالمئة بعد ارتفاع كل من سهم شركة علم 2.4 بالمئة وعملاق النفط أرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط، التي غالبا ما تكون محفزا للأسواق المالية الخليجية، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد رفعت قليلا أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة.