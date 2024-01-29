معظم أسواق الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض الاثنين وسط حذر المستثمرين بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وأغلقت بورصة دبي وحدها على ارتفاع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون أمس الأحد 28\1\2024 إن ما لا يقل عن 34 جنديا أصيبوا أيضا في الهجوم الذي شنه مسلحون على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن، فيما يمثل تصعيدا خطيرا في التوتر الذي يجتاح الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر القطري 1.9 بالمئة مواصلا سلسلة خسائر منذ ثلاث جلسات. وسجلت جميع الأسهم تقريبا خسائر بنهاية الجلسة.

فقد هبط سهم مصرف قطر الإسلامي 3.2 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 2.1 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة وسط تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية 2.9 بالمئة وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.1 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي بنحو 0.2 بالمئة متأثرا بخسارة سهم مجموعة ألفا ظبي 1.0 بالمئة وسهم بنك أبوظبي الأول 2.3 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات، مع صعود سهما بنك دبي الإسلامي وسالك للتعرفة المرورية 1.1 بالمئة و0.9 بالمئة على التوالي.

وخسر سهم الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.2 بالمئة وسهم إعمار العقارية 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري للجلسة الثالثة على التوالي مسجلا مكاسب بلغت 2.1 بالمئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 8.5 بالمئة وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 7.1 بالمئة.