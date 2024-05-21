معظم أسواق الخليج تغلق منخفضة مع تراجع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط بفعل توقعات بأن استمرار التضخم في الولايات المتحدة قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يضغط على الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الاثنين إنهم‭ ‬ينتظرون المزيد من الدلائل على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بما يزيد على دولار. وجرى تداول خام برنت عند 82.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بعد هبوط سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 4.8 بالمئة وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.6 بالمئة.

ومن بين الخاسرين الآخرين سهم بنك أبوظبي الأول الذي انخفض 0.8 بالمئة بعد تقارير عن إجرائه محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية البالغة 61.2 بالمئة في بنك يابي كريدي ومقره إسطنبول مقابل نحو ثمانية مليارات دولار.

ونزل المؤشر السعودي على نحو طفيف مع انخفاض سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وأكوا باور 1.9 بالمئة. لكن سهمي معادن ارتفع 2.4 بالمئة والسعودية للكهرباء 4.7 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.

كما زاد مؤشر دبي بعد خسائر لأربع جلسات متتالية ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعي العقارات والصناعة.

وارتفع سهم إعمار العقارية 4.4 بالمئة وسهم سالك للتعرفة المرورية في دبي 1.5 بالمئة.

وخارج الخليج ظل مؤشر الأسهم القيادية في مصر ثابتا مع هبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 2.6 بالمئة وصعود إي فاينانس 4.6 بالمئة.