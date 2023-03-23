معظم أسواق الخليج تغلق منخفضة مع تراجع أسعار النفط

اختتمت معظم أسواق الأسهم الخليجية التعاملات على انخفاض اليوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط بعد أن سلط رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الضوء على مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم.

وهبطت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 0.6 بالمئة اليوم الخميس مع وصول خام برنت إلى 76.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش.

وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية، مع تداعيات “كبيرة” على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد سابقا.

وهبط مؤشر دبي 0.9 بالمئة بعد صعوده لجلستين متأثرا بخسائر في القطاعين الصناعي والمالي. وتراجع سهما إعمار العقارية 2.1 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.4 بالمئة.

وهوى سهم شركة العربية للطيران الاقتصادي 7.1 بالمئة، في أكبر انخفاض يومي منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض 1.7 بالمئة لسهم شركة الدار للتطوير العقاري وتراجع باثنين بالمئة في سهم ألفا ظبي القابضة.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اثنين بالمئة كما هبط سهم مجموعة مالتيبلاي 2.6 بالمئة.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق في إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام، قد يكون للتشديد النقدي الأكثر صرامة تأثير أقوى على أسواق الأسهم وعلى الطلب على النفط في الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأضافت “ومع ذلك، فإن التحسن في الاقتصاد الصيني والتغيرات في السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف هذه الضغوط”.

وفي السعودية، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.9 بالمئة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر بفضل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع صعود سهمي بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.2 بالمئة وعملاق النفط أرامكو السعودية 1.4 بالمئة.

كما صعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه المستمرة منذ ثلاث جلسات، إذ سجل القطاعان المالي والصناعي مكاسب، بينما كانت أسهم قطاع الطاقة في المنطقة الحمراء.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.7 بالمئة كما سجل سهم صناعات قطر مكاسب 0.9 بالمئة.

بينما خسر سهما قطر لنقل الغاز (ناقلات) 0.7 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 2.4 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، مع بقاء جميع القطاعات في المنطقة الخضراء.

وقفز سهما البنك التجاري الدولي 2.3 بالمئة والشركة القابضة المصرية الكويتية 10 بالمئة .

في غضون ذلك، قال البنك الدولي أمس الأربعاء إنه وافق على اتفاقية شراكة جديدة بقيمة سبعة مليارات دولار مع مصر للفترة ما بين 2023 و2027.