معظم أسواق الخليج تلتقط الأنفاس.. السعودية الأفضل

شهد المؤشر الرئيسي في السعودية أداء هو الأفضل بين نظرائه في الخليج في المعاملات المبكرة، الثلاثاء، بعدما هبط بأكثر من خمسة في المئة في الجلسات الثلاثة السابقة، وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 1.4 بالمئة مدعوما بارتفاع نسبته 1.3 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني و1.5 بالمئة في سهم مصرف الراجحي.

ومن بين الأسهم الرابحة، سهم عملاق النفط أرامكو الذي ارتفع بواحد بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة، بعدما هوت لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.5 بالمئة ويتجه لإنهاء أربع جلسات من الخسائر، بدعم من ارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وفي أبوظبي، شهد المؤشر الرئيسي استقرارا.

وتقاوم الشركات في الإمارات إلى حد كبير مطالبات بزيادة الأجور لتعويض تأثير التضخم، وفقا لمسح أظهر أن ثلثي الشركات تلقت طلبات لزيادة الرواتب.

وقفز المؤشر الرئيسي في قطر بواحد في المئة بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.3 بالمئة وصعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات بنسبة 1.4 بالمئة.

ومع ذلك، هبط سهم (أُريد) بنسبة 0.5 بالمئة بعدما أعلنت شركة الاتصالات أمس الاثنين أنها تستعد لبيع 20 ألفا من أبراجها، فيما قالت مصادر مطلعة إنها تواصلت مع مورجان ستانلي للعمل على الصفقة.