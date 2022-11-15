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معظم أعضاء مجموعة الـ20 يدينون بشدة الحرب في أوكرانيا

منذ 38 دقيقة
مجموعة الـ20

مجموعة الـ20

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دانت مسودة إعلان لزعماء دول مجموعة العشرين، اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء، بشدة الحرب في أوكرانيا وشددت على أنها تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي.

وقالت مسودة الإعلان، التي أكدها دبلوماسي أوروبي “كانت هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات”. ولم يتم اعتماد الإعلان بعد.

وأضافت “إدراكا منا بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية، فإننا ندرك أن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي”.

وتضم مجموعة العشرين روسيا، ولذلك من غير المرجح التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع في أوكرانيا، ورفض المسؤول تحديد الشكل الذي ستتخذه الإدانة أو كيف ستشير إلى الحرب في أوكرانيا التي تصفها روسيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

قال مسؤول أمريكي كبير، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع من مجموعة العشرين أن تدين الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام اجتماع الزعماء في بالي.

وأبلغ المسؤول الصحفيين قبل مشاركة الرئيس جو بايدن في القمة بأن معظم دول المجموعة اتفقت خلال محادثات في الأيام الأخيرة على أنه ينبغي “إدانة حرب روسيا في أوكرانيا بأقوى العبارات الممكنة”.

    المصدر :
  • رويترز

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