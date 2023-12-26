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معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

منذ ساعتين
مؤشرات بورصات الخليج

مؤشرات بورصات الخليج

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقا لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 بالمئة وارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة.

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) إن سوق الأسهم في دبي واصلت رؤية حركة محدودة وقد تظل في اتجاه تحيطه الضبابية في جلسات التداول المتبقية هذا العام.

وأضاف “ومع ذلك، يمكن للسوق أن تستفيد من توقعات تحسن ظروف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة”.

وفي أبوظبي، أنهى المؤشر خسائر مبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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