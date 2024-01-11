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معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع قبيل بيانات التضخم الأمريكية

منذ دقيقتين
مؤشرات بورصات الخليج

مؤشرات بورصات الخليج

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم من شأنها أن تقدم مؤشرات على الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتيسير السياسة النقدية.

ويتطلع المستثمرون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إذ يمكن أن يؤدي تراجع التضخم إلى رفع التوقعات إزاء خفض أسعار الفائدة في مارس آذار. وتُظهر أداة فيد ووتش من سي.إم.إي فرصة قدرها 66 بالمئة لخفض الفائدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة بقرارات المركزي الأمريكي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة بدعم من قفزة في سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) بلغت 4.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، اغلق المؤشر على ارتفاع 0.5 بالمئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 2.5 بالمئة مواصلا الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة مواصلا الهبوط للجلسة الرابعة على التوالي بفعل تراجع سهم شركة التأمين التعاونية 3.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة بعد صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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