معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الاثنين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتسببت بيانات الوظائف الأمريكية القوية، التي صدرت في وقت سابق من فبراير\شباط، في انحسار توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 84.5 بالمئة تثبيت أسعار الفائدة في مارس\آذار.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.8 بالمئة وزيادة سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.5 بالمئة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاثنين إن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لدعم سوق النفط، بعد أن أعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الشهر الماضي أنها ستقلص خططها لتوسيع طاقتها الإنتاجية على المدى الطويل.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة ناقلات للنقل البحري 8.3 بالمئة ومواصلته مكاسب الجلسة السابقة عندما صعد عشرة بالمئة.

وقالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت شركة ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي.

وصعد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.1 بالمئة ليواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل زيادة الأرباح.

وأعلنت إعمار يوم الخميس تحقيق صافي أرباح سنوية بقيمة 11.63 مليار درهم (3.17 مليار دولار) ارتفاعا من 6.83 مليار درهم قبل عام.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

غير أن سهم أدنوك للغاز ارتفع 0.6 بالمئة بعد إعلان الشركة زيادة أرباحها الفصلية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.5 بالمئة.