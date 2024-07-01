معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع الاثنين بعد ارتفاع أسعار النفط في حين دفعت الضغوط على أسهم المرافق والخدمات المالية المؤشر السعودي للانخفاض.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بفعل مخاوف من عجز في إمدادات الوقود ناجم عن ذروة الاستهلاك في الصيف وتخفيضات أوبك+ للإنتاج في الربع الثالث. وارتفع خام برنت 0.61 بالمئة إلى 85.52 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة العشرين. وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.5 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق مرتفعا 0.7 بالمئة بفضل صعود سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 6.2 بالمئة وسهم سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي 2.1 بالمئة.

ونزل المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع انخفاض سهم أكوا باور 1.3 بالمئة وسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية اثنين بالمئة.

لكن خسائر المؤشر حدتها قفزة سهم شركة مجموعة التيسير المدرجة حديثا 8.9 بالمئة وارتفاع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمس الأحد إن الشركة وقعت عقود المرحلتين الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة والثالثة من مشروع توسعة شبكتها الرئيسية للغاز بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.01 بالمئة وسط تعاملات متقلبة متأثرا بخسارة سهم الشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة، 0.3 بالمئة وتراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة سبعة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة وقفزة سهم جي.بي أوتو 9.9 بالمئة.