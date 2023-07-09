معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، بفضل ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، فيما واصل المؤشر المصري تكبد خسائر للجلسة الرابعة.

وكانت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، قد ارتفعت بنحو ثلاثة بالمئة لتسجل أعلى مستوى لها في تسعة أسابيع يوم الجمعة إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على قلق المستثمرين من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.1 بالمئة.

ورفعت المملكة أسعار معظم نفطها الخام للعملاء في آسيا في أغسطس آب للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد إعلانها تمديد خفض طوعي لإنتاجها إضافة للاتفاق الأوسع نطاقا مع تحالف أوبك+.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة الاتصالات (أريدُ) 1.8 بالمئة.

وقالت مصادر مقربة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة من المرجح أن تُبقي على نظرة متفائلة إزاء نمو الطلب على النفط للعام المقبل في توقعاتها التي تنشرها هذا الشهر، متوقعة تباطؤ النمو مقارنة بالعام الجاري لكنه سيظل أعلى من المتوسط.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة مع استمرار المستثمرين الأجانب في البيع وسط ظروف اقتصادية صعبة محليا ودوليا.

وتراجعت جميع الأسهم المدرجة في المؤشر تقريبا بما في ذلك سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة الذي تراجع 18 بالمئة.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 8020 نقطة، بينما تراجع المؤشر البحريني 3.2 بالمئة إلى 16555 نقطة.