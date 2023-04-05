معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، تماشيا مع خطى الأسهم العالمية وسط الحذر الناجم عن مؤشرات على تزايد ضعف التوقعات الاقتصادية.

وهبط مؤشر إم.إس.سي.آي لآسيا والهادي مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع تقريبا الذي سجله أمس الثلاثاء، واتسمت التعاملات الآسيوية بالمحدودية بسبب عطلات في هونج كونج والصين.

وأدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة هذا الأسبوع إلى تفاقم مخاوف الركود، لتفقد سوق الأسهم مكاسب سجلتها في الآونة الأخيرة.

وهبط المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 5.2 بالمئة وتراجع سهم شركة المراكز العربية 4.3 بالمئة.

وفي الجلستين السابقتين، سجل المؤشر السعودي طفرة في المكاسب بعد إعلان مفاجئ من أوبك+ عن تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض 0.8 بالمئة في سهم شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر واحدا بالمئة.

كما انخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة منهيا مكاسب استمرت لجلستين.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة.

وأفاد بيان للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار في مارس آذار بالمقارنة مع 34.352 مليار دولار في فبراير شباط.