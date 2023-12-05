معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الثلاثاء في ظل تراجع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وترقبهم لبيانات الوظائف لشهر نوفمبر\تشرين الثاني من أكبر اقتصاد في العالم.

ويترقب المستثمرون مجموعة من بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع، تبدأ ببيانات مقرر صدورها الثلاثاء.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتابع عن كثب سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما يجعل المنطقة تتأثر بشكل مباشر بتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط المؤشر السعودي 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم عملاقة النفط أرامكو 0.5 بالمئة وسهم مصرف الراجحي اثنين بالمئة.

وتراجع نمو النشاط التجاري غير النفطي في المملكة في نوفمبر\تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق مع تزايد تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية.

وأظهر مسح الثلاثاء أن التوقعات إيجابية مع وصول الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وفي أبوظبي هبط المؤشر أيضا 0.2 بالمئة.

كما تراجع المؤشر في دبي 0.2 بالمئة مع هبوط سهم شركة سالك 2.2 بالمئة وسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.2 بالمئة.

ونزل المؤشر في قطر 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة.

وأظهر مسح الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر\تشرين الثاني وذلك للشهر السادس والثلاثين على التوالي كما تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال 11 عاما على الأقل في ظل تأثير التضخم القياسي.