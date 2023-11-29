معظم بورصات الخليج تنخفض قبيل اجتماع أوبك+ وأبوظبي تسجل مكاسب

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، وسط تقلب أسعار النفط، فيما ظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع حاسم لتحالف أوبك+ لتحديد سياسة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، اليوم الأربعاء 1.2 بالمئة ليتداول خام برنت عند 82.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، إذ أدى تعطل الإمدادات بسبب عاصفة في البحر الأسود وانخفاض المخزونات الأمريكية إلى تعزيز الشراء.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها اجتماعا عبر الإنترنت غدا الخميس لتحديد مستويات إنتاج النفط لعام 2024، وفقا لمسودة جدول أعمال اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.

وواصل المؤشر في قطر الهبوط للجلسة السادسة على التوالي وأنهى اليوم على انخفاض 0.2 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري 1.3 بالمئة وسهم بنك دخان 1.8 بالمئة.

وهبط المؤشر في دبي 0.2 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متتالية، مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.8 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.7 بالمئة.

وسجل المؤشر السعودي ارتفاعا هامشيا مع صعود سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.3 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 8.3 بالمئة.

ومع ذلك تراجع سهما شركة لومي لتأجير السيارات وشركة عِلم 3.2 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

ولكن في أبوظبي صعد المؤشر للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي 2.5 بالمئة وسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 1.4 بالمئة مع تراجع جميع القطاعات.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.7 بالمئة وسهم شركة مصر لإنتاج لأسمدة (موبكو) 3.6 بالمئة.

وأعلنت موبكو عن انخفاض الأرباح الصافية المجمعة للربع الثالث.