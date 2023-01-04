معظم دول الاتحاد الأوروبي تدعم إجراء اختبار كوفيد قبل المغادرة من الصين

قالت المفوضية الأوروبية (الثلاثاء 3-1-2022) إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تفضل إجراء اختبار كوفيد قبل المغادرة للمسافرين من الصين مع اعتزام بكين رفع قيود السفر عن مواطنيها على الرغم من موجة إصابات كوفيد.

يأتي هذا النهج المشارك للاتحاد الأوروبي بعد اجتماع اليوم للجنة الأمن الصحي بالاتحاد الأوروبي، وهي هيئة استشارية تابعة للاتحاد مؤلفة من خبراء الصحة من دول الاتحاد البالغ عددها 27 وترأسها المفوضية.

وقال متحدث باسم المفوضية “الغالبية العظمى من الدول تؤيد اختبار ما قبل المغادرة”.

وأضاف “هذه الإجراءات يجب تنفيذها… في المطارات بطريقة منسقة لضمان فاعليتها”.

وأعدت المفوضية اليوم مسودة اقتراح للمحادثات تضمنت التوصية بوضع الكمامات على الرحلات الجوية من الصين ومراقبة مياه الصرف الصحي للطائرات القادمة من الصين والمراقبة الجينية في المطارات وزيادة المراقبة وتسلسل المخالطين وزيادة يقظة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالفحوص والتطعيمات.

وقال المتحدث باسم المفوضية “سيتم مراجعة ذلك الآن وتبنيه بناء على المدخلات من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)”، مضيفا أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات في اجتماع آخر لمسؤولي الصحة بالاتحاد بعد ظهر غد الأربعاء.

وقال المتحدث إن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقت على أنها بحاجة إلى نهج منسق للوضع المتغير في الصين والتعامل مع الآثار المترتبة على زيادة السفر من الصين إلى أوروبا بعد أن تلغي الصين سياساتها الصارمة لمكافحة الأوبئة في الثامن من يناير كانون الثاني.