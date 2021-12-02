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معلمة جزائرية بين أفضل 100 معلم في العالم لهذا العام

2 - ديسمبر - 2021

المعلمة

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توجت معلمة اللغة الإنجليزية الجزائرية خيرة زحوط بجائزة المعلم العالمي لأفضل 100 معلم في العالم، تم اختيارهم بين 26000 مترشح من 110 دول.

زحوط تحدثت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل عبر برنامج “ناس أونلاين” عن الوسيلة التي ساعدتها في الحصول على هذا اللقب، وأشارت إلى أنها نالته ببحثها التطبيقي في فترة الجائحة وإغلاق المدارس.

ولفتت إلى أنها كانت تهدف إلى تنمية عقل التلميذ باستخدام التكنولوجيا من خلال إنشاء ناد افتراضي عبر تطبيقات مختلفة حيث لاقت فكرتها نجاحا وردود فعل إيجابية.

يذكر أن المسابقة أجرتها منظمة AKs education awards وهي منظمة عالمية مقرها نيودلهي، تهتم بالمشاريع والبحوث التربوية عبر العالم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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