معلومات عن "هيلفاير".. الصاروخ الذي قتل الظواهري

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، صباح اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ، قتل بصاروخ عالي الدقة، والمخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه.

وأوضحت الصحيفة أن الصاروخ الذي قتل الظواهري من طراز “RX9″، حيث أن الهجوم استهدف منزلا سكنيا في العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت أن الصاروخ يضرب الهدف بشكل مركز دون انفجار، ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير، مشيرةً الى أن الصاروخ يعتبر نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير (AGM-114)،

وقالت الصحيفة أنه تم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

وأشارت الى أن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية استخدما الصاروخ في عمليات خاصة نفذت في سوريا واليمن والعراق وليبيا والصومال.

وجاء تصميم الصاروخ ردا على بدء المسؤولين في التنظيمات المتشددة بالاختباء بين المدنيين، تحسبا للغارات الأميركية.

وبمقدور الصاروخ وفق تقارير عسكرية اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، علما أنه صمم في عهد الرئيس باراك أوباما، بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم.

ويعد الصاروخ الذي قتل من خلاله الظواهري مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراما، حيث يصنع تحت اسم “R9X”، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويحتوي الصاروخ على ستة سكاكين تخرق هيكلها قبل ثوان من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

يذكر أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري كان أكبر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، نظرا لدوره في تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك سنة 2001.

وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل مؤسسه، أسامة بن لادن، في عملية جرت بباكستان، في مايو 2011.