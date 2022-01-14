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معمر الإرياني: طهران استخدمت حزب الله لاختطاف لبنان بعيدا عن محيطه العربي

14 - يناير - 2022
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الشعب اليمني دفع ثمنا باهظاً جراء تدخلات مليشيا حزب الله في اليمن، متهماً إياه بقيادة وتوجيه العمليات العسكرية والمشاركة في القتال على الارض.

وقال في بيان أصدره مساء الجمعة، إن النظام الايراني زرع مليشيا حزب الله، واستخدمها شأنها شأن مليشياتها في المنطقة، ومنها الحوثي، أداة لاختطاف لبنان بعيدا عن محيطه العربي، واتخاذ الاراضي اللبنانية قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة، وتنفيذ مشروعه التوسعي بجذوره الطائفية واحقاده التاريخية على الأمة العربية.

ورحب وزير الإعلام اليمني بالأصوات التي ارتفعت مؤخرا داخل لبنان تنادي بوقف مليشيا حزب الله لتدخلاتها في شئون اليمن، والتوقف عن إدارة وتسليح وتمويل مليشيا الحوثي، والتحرك كوكيل إقليمي لنظام طهران، وسحب خبرائها ومقاتليها، وإغلاق قناة المسيرة، وتغليب مصلحة لبنان والشعب على الأجندة الايرانية.

ودعا الإرياني القوى السياسية والنخب والإعلاميين والصحفيين والشعب اللبناني للدفاع عن هويتهم وعروبتهم، والتصدي لممارسات مليشيا حزب الله وأنشطتها الارهابية التي أضرت بعلاقات لبنان مع أشقائه وأصدقائه ولطخت صورته كبلد الحب والسلام.

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