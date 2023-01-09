معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن للشهر الثالث

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير كانون الثاني إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2022، لكنها ظلت في النطاق السلبي، وهو ما يعكس وضعا اقتصاديا صعبا.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 17.5 في يناير كانون الثاني من سالب 21 في ديسمبر كانون الأول، متجاوزا توقعات المحللين لقراءة عند سالب 18.

ارتفع مؤشر التوقعات إلى سالب 15.8 من سالب 22 في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2022.

كما ارتفع مؤشر للنظرة إلى الوضع الحالي في منطقة اليورو إلى سالب 19.3 من سالب 20، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2022 وأيضا الارتفاع الثالث على التوالي.

وقالت سنتكس إن الاستطلاع شمل 1228 مستثمرا أجري في الفترة ما بين 5 يناير كانون الثاني و7 يناير كانون الأول.