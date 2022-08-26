الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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معنويات المستهلكين تتسبّب بهبوط الأسهم الأوروبية

منذ 24 ثانية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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انخفضت الأسهم الأوروبية، وتصدّرت ألمانيا الخسائر مع شعور المستثمرين بقلق بسبب مؤشرات سلبية بشأن معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة، في حين أدّى تمادي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) “جيروم باول” في الميل للتشديد إلى زيادة المخاوف.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة وأغلق منخفضًا 2.6 في المئة خلال الأسبوع. وانخفض المؤشر داكس الألماني عند الإغلاق 2.3 بالمئة، مع تراجع أسبوعي بلغ 4.2 في المئة، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.

كما أظهر مسح جديد أنه من المتوقع أن تهبط معنويات المستهلكين الألمان إلى مستوى غير مسبوق للشهر الثالث على التوالي في أيلول، مع استعداد الأسر لارتفاع تكاليف الطاقة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت معنويات المستهلكين الفرنسيين بشكل غير متوقع في آب.

ولم تؤدِ تصريحات باول إلى أي تخفيف للتوتر في أسواق الأسهم بعدما أشار إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت”، قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و”بعض الألم” للأسر والشركات، منوهًا إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار.

وانخفض كل من قطاعي التجزئة والسفر والترفيه بنحو 3.5 بالمئة في أكبر انخفاض بين القطاعات الأوروبية.

    المصدر :
  • رويترز

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