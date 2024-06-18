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معهد: ارتفاع طفيف لثقة المستثمرين الألمان في يونيو

منذ 36 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، إن تنامي ثقة المستثمرين الألمان في يونيو حزيران زاد بقدر ضئيل في مؤشر المعنويات الاقتصادية الذي جاء أقل من التوقعات.

وارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 47.5 نقطة من 47.1 نقطة في مايو أيار.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ قراءة يونيو حزيران 50 نقطة.

وانخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل طفيف إلى سالب 73.8 نقطة من سالب 72.3 نقطة في الشهر السابق.

وقال أخيم وامباخ رئيس المعهد إن توقعات التضخم لدى المشاركين في الاستطلاع زادت، ومن المحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بمعدل التضخم في مايو ايار، والذي جاء أعلى من المتوقع.

    المصدر :
  • رويترز

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