معهد الإحصاء الفرنسي: التضخم يبلغ 2.4% في مارس

التضخم في فرنسا إلى مستويات مرتفعة

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل 2024، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في شهر مارس، وفقًا لبيانات أولية نشرتها الوكالة.

وأفاد المعهد بأن التضخم في مارس آذار حدث أساسا بسبب الزيادة الموسمية في أسعار السلع المصنعة والارتفاع الطفيف في أسعار التبغ.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي بلغ 2.4 بالمئة بما يتوافق مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 بالمئة في مارس آذار بعد ارتفاعها 0.9 بالمئة في فبراير شباط.

وزادت أسعار الطاقة 3.4 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادتها 4.3 بالمئة في فبراير شباط، ويعكس تباطؤ الصعود انخفاض أسعار الغاز وتباطؤا في أسعار الكهرباء.

وذكر المعهد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في مارس آذار 1.7 بالمئة مقارنة بارتفاع 3.6 بالمئة في فبراير شباط، مضيفا أن هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتراجع فيه تضخم أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار الخدمات في مارس آذار 3.0 بالمئة مقارنة مع 3.2 بالمئة في الشهر السابق.