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معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الاميركية وارتفاع مخزونات البنزين

منذ 51 دقيقة
معهد البترول الأميركي

معهد البترول الأميركي

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هبطت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية قد تراجعت بواقع 7.85 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن تتراجع مخزونات الخام الأميركية بواقع 2.5 مليون برميل.

وذكر معهد البترول الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات مساء الأربعاء 30\11\2022، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بواقع 2.8 مليون برميل.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد بلغت الثلاثاء، 83.03 دولار للبرميل عند التسوية منخفضة 16 سنتا، أي 0.2 بالمئة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا، أي 1.2 بالمئة، مسجلة 78.20 دولار للبرميل عند التسوية.

    المصدر :
  • رويترز

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