معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة بنحو الثلث

ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية للاقتصادات النامية الكبرى بنحو الثلث خلال العام الجاري لتبلغ 903 مليارات دولار لكن الأمر يتوقف على معدل النمو العالمي.

وأوضح التقرير الذي يغطي 25 سوقا ناشئة منها الصين والهند وروسيا والمكسيك إن معدل الزيادة الصافية من المتوقع أن يبلغ 32 بالمئة بفضل الانتعاش القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الموجهة إلى محافظ الأسهم.

وأضاف التقرير الصادر أمس الأربعاء أن سيناريو “الهبوط السلس” يرسم صورة إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة رغم توقعات بأن يصل معدل النمو العالمي خلال العام الجاري إلى 3.1 بالمئة، وهو أقل من متوسط يبلغ 3.8 بالمئة خلال الفترة من 2000 إلى 2019.

وجاء في التقرير أن “التجارة العالمية أظهرت أيضا علامات على انتعاش متواضع في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع حجم التجارة في الأسواق الناشئة”.

والتدفقات الرأسمالية من مكونات ميزان المدفوعات في أغلب البلدان، إلى جانب الحساب الجاري والتغير في الاحتياطيات. وتعكس في الغالب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات.