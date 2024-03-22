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معهد ايفو: ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس

منذ 47 دقيقة
المانيا

المانيا

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أظهر مسح الجمعة تحسن ثقة الشركات الألمانية في مارس\آذار بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.

فقد أفاد معهد ايفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة مع قراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد “الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق”.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس\آذار، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.

من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماش اقتصادها 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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